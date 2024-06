Zambrano: “No sean malos”

– Carlos Zambrano se enfada al escuchar que el rival jugará con equipo alterno

Previo al choque entre Perú y Argentina, Carlos Zambrano que pidió no confiarse porque Lionel Scaloni confirmó que la ‘Albiceleste’ jugará con un equipo alternativo sin la presencia de Lionel Messi.

“Mira a los disque suplentes quiénes son, no sean malos. No sé qué hablan de los suplentes, pero Argentina tiene tres equipos igual que Brasil“, declaró. Asimismo, el zaguero confía no solo en hacer un buen partido, sino en que la Bicolor se puede imponer ante la ‘Albiceleste’.

“Esto es fútbol, tenemos revancha y ahora se viene Argentina que es un rival más duro, complicado, pero no imposible. Siento que le podemos ganar, tenemos opciones”, finalizó.

Puedes leer:

“No tenemos suplentes”. Comando técnico argentino resaltó que quieren dar oportunidad a los jóvenes

Walter Samuel, integrante del comando técnico de la ‘Albiceleste’, habló sobre este enfrentamiento ante la Blanquirroja, teniendo en cuenta que no contarán con Lionel Messi (por lesión) y tampoco estará Lionel Scaloni, suspendido por una fecha por demorarse al salir hacia el campo en el segundo tiempo del encuentro ante Chile.

“Nosotros tomamos a los rivales seriamente. No tenemos ningún suplente, el que entra es para competir. Tenemos plena confianza juegue quien juegue”, mencionó.