Zanelatto sobre Zambrano: “No sé si se quedará”

Zanelatto habló sobre la situación actual de Zambrano, quien mantiene contrato con Alianza Lima, pero hace entrenamiento diferenciados.

El nombre de Carlos Zambrano vuelve a estar en boca de todos en La Victoria. A pesar de tener contrato con Alianza Lima, el ‘Káiser‘ no ha jugado ni un solo minuto con el club esta temporada ni ha sido convocado. Esto se debe a la firme postura del director deportivo, Bruno Marioni, quien ha afirmado que el defensor no se ajusta al perfil de jugador que necesitan para este 2024.

Por esta razón, no se le ha tenido en cuenta para este año. Sin embargo, Zambrano ha dejado claro, a través de sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, que está asistiendo a los entrenamientos.

Dadas las imágenes compartidas y las palabras del defensor nacional, muchos aficionados tienen dudas sobre si Zambrano seguirá en el club.

Recientemente, se ha informado que la permanencia de Zambrano en el cuadro de La Victoria estará condicionada por la evolución de la lesión de Yordi Vílchez. Más tarde, en una conferencia de prensa posterior a la concentración del equipo, el extremo Franco Zanelatto abordó la situación de ‘León‘ cuando fue consultado.

“No he visto a Carlos, no sé si se quedará. No estoy seguro de qué van a hacer con él”, señaló el jugador de Alianza Lima.

Es importante destacar que Zambrano ha estado realizando trabajos en el club, pero apartado del equipo principal. Recordemos que el ‘Káiser‘ estuvó cerca del Liverpool de Uruguay, sin embargo, aún no se conocen las razones de la caída del pase.