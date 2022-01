Abogado de Lapadula: “Él quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su contrato”

Pablo Rodella, abogado de Gianluca Lapadula, habló sobre la polémica que desató el entrenador del Benevento con ‘Lapagol’.

Se desató la polémica en Italia. Pablo Rodella, abogado de Gianluca Lapadula, mencionó que su representado nunca dijo que no quería jugar en el Benevento (cómo lo reveló Fabio Casera, DT del club italiano); sino que al contrario, buscará defender la camiseta de su actual equipo hasta que se termine su contrato.

El abogado del delantero de la Selección Peruana salió en defensa de su representado: “Mi cliente niega que haya dicho que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su contrato”.

Cabe mencionar que ayer; Fabio Casera, entrenador del Benevento, contó que ‘Lapagol’ no quería seguir jugando en el ‘Bene’: “Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me manifestó su deseo de no seguir jugando en el Benevento. Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que hubiera preferido no salir al campo contra el Monza”.

Estas declaraciones del director técnico del Benevento causaron revuelo en los hinchas del club italiano. Los aficionados no dudaron en criticar al delantero y colgar una banderola en el estadio en donde tildaron a Gianluca de ‘mercenario de alta categoría’.

El atacante de 31 años ha disputado, hasta el día de hoy, 15 encuentros en la actual temporada en donde ha anotado 9 goles y ha otorgado 4 asistencias. Cabe destacar que el Benevento marcha en la quinta casilla de la Serie B de Italia con 31 puntos; está a tres puntos de la zona de ascenso directo.

Tras toda esta polémica, se hace cada vez más complicado que el centrodelantero peruano continúe su carrera en el Benevento. En las últimas horas se han hablado de diferentes ofertas de clubes de la Serie A. ¿Cuál será el futuro de ‘Lapagol?