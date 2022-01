Evra reveló que fue víctima de abuso sexual a los 13 años

Patrice Evra, es jugador francés, publicó este viernes su autobiografía, donde contó una difícil vivencia en su adolescencia

Una experiencia complicada. Patrice Evra, es jugador francés, publicó este viernes su autobiografía, donde contó una difícil vivencia en su adolescencia. El ex defensor galo reveló que fue victima de abuso sexual.

Évra manifestó lo siguiente sobre esta situación: “En mi vida no acepté las excusas. Nacer siendo negro en este mundo ya es partir con desventaja. Además, crecer en la calle no significa ser un delincuente. Se trata de sobrevivir. De hecho, sufrí abusos sexuales cuando tenía 13 años. Hoy me siento bendecido de estar vivo.”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “He sido una víctima, pero mira dónde estoy ahora. Todo eso fue gracias a la pasión y a la determinación. Cuando te dicen que no puedes es porque quieren proyectar su fracaso sobre tí”.

FUE MUY COMPLICADO:

Además, el ex defensor del Manchester United agregó: “Se me ponía un nudo en el estómago cuando se acercaba el final de la jornada escolar y debía dormir allí. No podía continuar con aquello, y después de unos meses le dije a mi madre que no quería quedarme más con él”.

Por último, pidió darle mucha importancia a la salud mental: “La salud mental tiene mayor importancia que ganar una Champions League. Siempre hay que confiar en el proceso y no dejar que nadie diga que no puedes hacer algo. Una profesora se reía cuando le dije que quería ser futbolista y mira dónde estoy ahora”.