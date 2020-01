Advíncula “Mi meta es ascender al Rayo”

Entre los rumores que lo sitúan en Crystal Palace, Luis Advíncula brindó una entrevista al International Champions Cup, donde reveló sus metas en el Rayo Vallecano: “Mi meta deportivamente es subir al equipo, tenemos un gran plantel para hacerlo y a nivel de Selección tratar de jugar lo máximo que se pueda para ser convocado para las Eliminatorias“, declaró.

Además, señaló que ir a España fue una gran decisión: “Venir a la Liga ha sido muy bueno, desde mi punto de visto es la mejor Liga porque están los mejores jugadores acá. El Rayo es un club de barrio, son una familia. Es un lindo ambiente, me trataron muy bien, estoy muy contento en Vallecas”, añadió.

Advíncula reveló que está muy feliz en España y tienen como meta volver a Primera División

Por otro lado, recordó su paso por el Hoffenheim de Alemania, donde no tuvo mucha suerte: “Me fui muy joven a Alemania (22 años) y era complicado por el idioma, el frío, la comida y de mi parte tampoco no supe aprovechar esa oportunidad porque hubo muchos factores que no me ayudaron y quizá era muy joven y no puse mucho de mi parte”, admitió.

“De aquí no se mueve”

Paco Jèmez, técnico del Rayo Vallecano se refirió a la importancia de Advíncula en su equipo y expresó su deseo de que se quede: “Estamos todos de acuerdo que no debe salir. Dejar salir a un jugador, con el que contamos y estamos muy contentos, y que creemos que es muy importante para el equipo, sería debilitarnos. Puedo asegurar que desde el plano deportivo no hay ningún interés que se marche ahora”, afirmó.