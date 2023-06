El tenista kazajo, actual ranking 48 ATP, derrotó al favorito y vigente campeón olímpico Alexander Zverev por el gran premio de Halle

El fuerte kazajo Alexander Bublik derrotó por 3-6 y 5-7 al tenista alemán Alexander Zverev y pasó a la final del ATP 500. Los buenos partidos del inicio de la temporada sobre hierba deberían dar ánimos a Zverev, en el clásico de Wimbledon (a partir del 3 de julio) volverá a intentar su primer título de Grand Slam.

En la primera ronda, el ex número dos del ranking mundial no hizo mucho contra el actual número 48, Zverev concedió un quiebre temprano y luego cayó 4 a 1 por detrás. No pudo alcanzarlo, Bublik aseguró el primer set.

El kazajo no se dio por vencido, además de sus extremadamente buenos servicios, Bublik jugó de una manera muy polifacética y mantuvo a Zverev en problemas con muchas paradas conmovedoras y viajes bien coordinados a la red. En un segundo set largo y equilibrado, fue Zverev nuevamente quien cedió su servicio cuando el marcador era 5 a 5, Bublik aprovechó fácilmente su oportunidad de ganar el partido.

Bublik jugará en la final del domingo contra Roberto Bautista Agut (España), quien previamente había eliminado al máximo favorito Daniil Medvedev.

Job done ✅ Alexander Bublik defeats Zverev 6-3 7-5 to reach a first ATP 500 final 🤩@ATPHalle #TWO23 pic.twitter.com/CgRdpROIrS — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2023

