Alfonso Barco: “Para mí, Perú lo es todo”

El centrocampista nacional ha jugado 17 partidos en la liga uruguaya esta temporada.

Alfonso Barco tiene minutos en Defensor Sporting y recibió la carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A poco de comenzar, la nueva fecha doble de la selección peruana, la lista de convocados aún es una incógnita. ¿El exjugador de Universitario quedará en la convocatoria?

“Fonchi”, como todo futbolista nacional, tiene el deseo de jugar con la “Bicolor”. “Para mí, Perú lo es todo. Me levanto todos los días pensando en mejorar porque quiero estar algún día con esa camiseta. Jugar en la Selección es el sueño máximo que tengo. Es una ilusión y la mantengo activa, por más que esta vez no se dé o en la Copa América no se haya dado, la tengo presente siempre”, señaló el mediocampista.

Cuando le consultaron por la participación de la “Blanquirroja” en la Copa América, Barco dijo: “Un poco triste porque confiaba mucho en el equipo, en los tantos compañeros que tengo ahí, pero es parte del fútbol y del cambio de generación. Algunas selecciones lo sufren menos que otras. La ilusión y la esperanza se mantiene intacta porque confío en mis colegas y en ese cuerpo técnico. Veremos como nos va o les va en los próximos partidos”.

Su etapa en Uruguay

El fútbol uruguayo es muy físico y se caracteriza por exportar a otros países futbolistas. “Desde que estuve acá se han vendido cinco o seis jugadores a equipos de élite. Eso me sirve de motivación, ya que digo por qué no, por lo que podría migrar a ligas más competitivas, que es lo que todo el mundo quiere”, acotó Barco.

Además, El jugador de 22 años siente que está creciendo y evolucionando. “He crecido mucho en la parte mental. Venir de afuera me ha hecho crecer mucho y madurar, sobre todo con lo que paso en la “U”. No voy a esconder ese tema. Todo parte de eso. El futbolista por más bueno que sea, cuando la cabeza no la tiene sobre la tierra es donde más sufre. Es donde más provecho he sacado a esta experiencia”, añadió.

¿Vuelta en “U”?

Cuando se le consultó por Universitario, Barco indicó: Veo todos los partidos porque soy hincha. No le voy a negar eso a nadie. Siempre lo sigo. Además, habló de sus aspiraciones y motivaciones a futuro. “Trato de ponerme metas cortas. No pienso mucho en el futuro. Trato de pensar en el próximo partido que venga, esa es mi motivación y tratar de mejorar día a día en las cosas que me faltan para ser mucho mejor jugador, ser lo más profesional posible y si la vida quiere tener alguna revancha o poder jugar en la Selección”, comentó.

