Alianza Lima jugará ante Sport Boys pero sin ninguna transmisión

Luego de haberse ausentado en el arranque del Torneo Apertura, Alianza Lima hizo oficial que se presentará a jugar este domingo 12 de febrero ante Sport Boys en Matute. El duelo corresponde a la cuarta fecha.

Los íntimos no se presentaron la semana pasada ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, motivo por el cual perdieron por Walk Over. De no jugar ante los rosados, corrían el riesgo de descender de forma automática.

Y si bien Alianza Lima enfrentará en Matute a Sport Boys, las incidencias de dicho cotejo no serán transmitidas por ninguna señal televisiva, así como tampoco por alguna plataforma digital. Los victorianos descartaron que vayan a pasar el compromiso por sus redes sociales.

En la institución blanquiazul indicaron que la medida cautelar interpuesta por la FPF, impide que el match ante los porteños pueda ser transmitido, algo que sin duda generará malestar entre sus millones de seguidores.

Por otro lado, respecto a la venta de entradas para el partido ante Sport Boys, la directiva de Alianza Lima estará informando, en las próximas horas, la modalidad de venta, así como también el precio que tendrán las localidades.

Es importante indicar, que el plantel íntimos ha proseguido con sus entrenamientos con total normalidad, siempre bajo la batuta del profesor Guillermo Salas quien, en las próximas horas, definirá el once titular que debute en la Liga 1.