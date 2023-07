Vallejo buscará su cuarta victoria consecutiva en el Clausura cuando enfrente a Alianza.

César Vallejo recibe esta noche a Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo por la sexta fecha del Torneo Clausura la de la Liga 1 Betsson. El partido está programado para las 20:30 horas.

Ambos equipos vienen cumpliendo una campaña irregular. Si bien es cierto no están muy lejos de los líderes, han tenido altibajos en sus presentaciones, y podrían estar pasando por un momento de baja futbolistica luego de haber participado sin éxito en competiciones continentales.

César Vallejo.

La Universidad César Vallejo marcha en quinta ubicación con 9 puntos, producto de tres triunfos y dos derrotas.

El ‘Poeta’ viene de tres victorias al hilo y busca agudizar la crisis del elenco íntimo. Yorleys Mena será la principal carta gol del cuadro que dirige Sebastián Abreu. En la fecha anterior, golearon 4-1 a Unión Comercio jugando de visita.

El club trujillano tiene en sus filas varios futbolistas que jugaron en distintas temporadas en el rival de esta noche. Ellos son: Carlos Ascues, Leandro Fleitas, Ronald Quinteros, Aldair Fuentes y Edgar Benites.

Es una estadistica importante de señalar que la Vallejo es uno de los pocos equipos peruanos que iguala en el historial de enfrentamientos con Alianza. Ambos equipos suman 13 victorias y además se registraron 17 empates.

Alianza Lima.

Alianza Lima ocupa el octavo casillero con 8 unidades, tras haber cosechados dos victorias, dos empates y una derrota. El único partido que perdió el cuadro íntimo fue ante Sport Boys por la mínima diferencia en el Estadio Nacional.

Este será el primer encuentro de los de La Victoria que ésten bajo la dirección técnica interina del colombiano Nixon Perea, luego de la salida de Guillermo Salas como técnico de la institución. El elenco blanquiazul viajó a la ciudad de Trujillo sin los lesionados Andrés Andrade y Pablo Sabbag.

A estas bajas, se suma la ausencia de Bryan Reyna, de quien se dice que no ha sido considerado para este cotejo por no arriesgar el cierre de sus avanzadas negociaciones para emigrar a Europa. No se sabe a ciencia cierta si esta decisión habría pasado por el club grone o por el propio jugador.

Probables alineaciones.

César Vallejo: Máximo Rabines; Johan Madrid, Renzo Garcés, Carlos Ascues y Leandro Fleitas ; Edgar Benitez, Aldair Fuentes, Carlos Cabellos, Ronald Quinteros; Yorelys Mena y Facundo Rodríguez. DT: Sebastián Abreu.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Santiago García; Gabriel Costa, Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Ricardo Lagos; Christian Cueva, Jairo Concha; Hernán Barcos. DT: Nixon Perea.

