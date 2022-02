Álvaro Gutiérrez: “El miércoles solo nos sirve salir a ganar”

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario de Deportes, habló en rueda de prensa tras vencer a la Universidad César Vallejo.

No podían defraudar en casa a sus hinchas y salieron con todo, el resultado: una nueva goleada en el Monumental. Universitario de Deportes venció 3-0 a César Vallejo y es uno de los escoltas de Sport Huancayo en la cima del torneo. Álvaro Gutiérrez, entrenador del elenco ‘merengue’, habló en conferencia de prensa tras esta victoria.

El estratega uruguayo mencionó que hoy estaban obligados a ganar: “Lo tomamos como una final, sabemos que es difícil el partido que tenemos el miércoles y hoy necesitábamos ganar, ya que sino terminábamos muy relegados. No sabemos lo que pasará el miércoles, solo nos sirve salir a ganar. Si perdíamos hoy y por ahí perdíamos el miércoles, teníamos dos derrotas duras de manera consecutiva y luego ir a enfrentar a Municipal, sentimos que teníamos que salir con todo hoy también”.

El DT ‘crema‘ habló sobre el desgaste físico que tendrá su equipo por la seguidilla del partido: “Ya cuando vimos el fixture y teníamos que jugar cinco partidos en 15 días, era difícil. Nos tomamos con seriedad todos los torneos. Hoy tuve que hacer varios cambios para refrescar el equipo. El miércoles pasado tuvimos mucho trajín en una cancha difícil, seguramente se sentirá el cansancio. Pero no puedo decidir a qué darle más importancia, ambos torneos lo tienen. Hoy me fui contento con la actitud del equipo y con los que entraron también, eso me reconforta”.

Solo sirve ganar

El entrenador de Universitario también se refirió al trascendental duelo por Copa Libertadores ante el Barcelona SC. Los merengues jugaran el partido de vuelta este miércoles en el Estadio Nacional a las 19:30 hrs.

‘Guti‘ analizó el partido del miércoles: “Nosotros tenemos un solo camino que es ir a buscar el arco rival. Ellos ya saben lo que vamos a hacer nosotros, tenemos que ver cómo están los jugadores, según eso es que buscaremos el camino. Ya me ha pasado que por salir a buscar el gol a lo loco, te hacen el gol ellos y te terminas comiendo una goleada. Debemos elegir una buena estrategia y llegar con posibilidades a los últimos minutos”, finalizó.