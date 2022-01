Ancelotti: “Esta generación tiene menos respeto”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se pronunció con respecto al desplante que recibió por parte de Dani Ceballos

La polémica se desató el pasado jueves cuando, pese a la victoria del Real Madrid, se develó un desplante de Dani Ceballos a Carlo Ancelotti. El conjunto blanco venció por 3 a 1 al Alcoyano, pero “Carletto” se refirió a la controversia generada por esta desafortunada situación.

El experimentado estratega italiano dijo lo siguiente: “Pasó lo que le pasa a un jugador que tiene ganas de jugar, de volver. Quería darle minutos pero como le he explicado no era el campo más indicado, podría tener problemas. Cuando faltaban cinco minutos esperé un poco más. Vi que se enfadó y le dije que podía ser que tuviera razón y que quizá hubiera esperado demasiado para meterle.”.

Además, expresó que las nuevas generaciones tienen menos respeto por las autoridades: “No es un tema deportivo, sino social. Ha cambiado las relaciones con las generaciones: el respeto que tenía a mi padre no es el mismo que tiene mi hijo conmigo; también con mis profesores. Es una generación que tiene menos respeto a las autoridades”.

EL FUTURO DEL MADRID

El ex DT del Milan de Italia manifestó lo siguiente con respecto a los lesionados: “Todavía no lo sabemos. Lo que sé es que no están Mariano, Jovic y Carvajal. Carvajal viaja a Arabia porque tiene posibilidades de jugar. Pienso que Jovic también, que tiene una carga muy baja. Tenemos que evaluar”.

Además, se refirió a las opciones del Madrid en la Liga de España: “Todos los rivales son amenazas, porque el Getafe no lucha para ganar la Liga pero te pone en problemas. El Sevilla tiene una buena posición, con un equipo muy bueno, con calidad, con un entrenador con experiencia. Es un rival muy fuerte, como los otros”.