André Carrillo no la pasa bien en el fútbol árabe

Carrillo no fue considerado en la segunda fecha de la liga de Arabia por el Al-Qadisiya

André Carrillo vive un momento complicado a nivel futbolístico en Arabia Saudita, no fue convocado para la segunda fecha de la liga árabe por su equipo, el Al-Qadisiya. El futbolista peruano, quien no fue convocado por Fossati para la fecha doble ante Colombia y Ecuador, pasó de sumar minutos a no ser tomado en cuenta en su equipo árabe.

El recién ascendido Al-Qadisiya llegó a sumar un total de 10 extranjeros en su equipo para la nueva temporada, límite permitido para cada equipo por la Liga Profesional Saudí. Entre ellos están Julián Quiñonez, Pierre-Emerick Aubameyang, Equi Fernández, Nacho, entre otros; dejando de ser una de las grandes figuras el futbolista peruano de 33 años en el equipo árabe.

En la primera fecha de la liga árabe, André Carrillo fue considerado en la lista de convocados y sumó algunos minutos. Sin embargo, la llegada del volante suizo Cameron Puertas, perjudicó su presencia en la lista de convocados para la siguiente fecha; dejando evidente su poca continuidad y su posible salida del Al-Qadisiya.

Según fuentes desde Arabia Saudita, Carrillo fue ofrecido por varios equipos del mismo país, pero André no esta dispuesto a aceptar, ya que él y su familia están cómodos en la ciudad de Khodar. El medio Asharq Al Awsat informó que Carrillo está dispuesto a aceptar propuestas de otros equipos, siempre y cuando su equipo le pague la totalidad de su contrato.

El contrato de André Carrillo termina a mediados del 2025, quién solamente ha anotado en dos ocasiones y ha brindado cinco asistencias desde su llegada a Al-Qadisiya en la temporada pasada. En esta nueva temporada, hay pocas posibilidades que el peruano pueda aumentar sus estadísticas en el equipo recién ascendido a la Liga Profesional Saudí.