Leyenda absoluta, fuera y dentro de las canchas. Andriy Shevchenko de 47 años recibió 93 de 94 votos en el Congreso de la UAF en Kiev, Ucrania. Shevchenko, que es delegado, podría haber emitido el voto número 94 pero decidió no hacerlo.

Shevchenko, quien se retiró del fútbol en 2012 después de jugar en el Dynamo Kiev, AC Milan y el Chelsea, reemplaza a Andriy Pavelko, el antiguo presidente de la Federación que enfrenta un juicio en Ucrania por cargos de malversación de fondos. Pavelko ha negado haber actuado mal.

Hace poco, Sheva fue el principal técnico del combinado amarillo (del 2012 al 2016 llegando a cuartos de final de la última Eurocopa) donde disputó como jugador el Mundial de Alemania 2006 y la Eurocopa 2012; Posteriormente, tuvo una etapa fallida como entrenador en el Génova.

Es el máximo goleador histórico de Ucrania con 48 goles en 111 partidos entre 1995 y 2012.

Los problemas con la justicia del antecesor presidente habrían comprometido las opciones de que Ucrania -que fue invitada a ser país anfitrión como muestra de solidaridad ante la invasión rusa- fuera incluida en la candidatura conjunta entre España y Portugal para organizar el Mundial de 2030. Optaron finalmente por incluir a Marruecos.

Today, I start my new role as the President of the Ukrainian Association of Football.

A big and responsible task lies ahead – to develop Ukrainian football in the most difficult time in the history of Ukraine. pic.twitter.com/XbM8Zwyqjm

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) January 25, 2024