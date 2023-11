Ángel Di María, confirma su retiro de la Selección Argentina

El Fideo anunció que el partido contra Brasil fue su último duelo por Eliminatorias y después de la Copa América se retira de la Selección Argentina.

Ángel Di María ha confirmado este jueves que su carrera internacional llegará a su fin tras la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

El Fideo participó en la reciente victoria de Argentina por 1-0 sobre su gran rival Brasil en el Maracaná, reemplazando al capitán Lionel Messi en el minuto 78 de lo que fue la primera derrota de Brasil en casa en las eliminatorias de la Copa Mundial.

Y fue en el Maracaná en 2021 donde Di María hizo historia con su país, marcando el gol de la victoria en la final de la Copa América para derrotar a Brasil.

Como parte de la selección argentina de Lionel Scaloni, el experimentado delantero luego levantó la Copa del Mundo de 2022 con Argentina en Qatar.

”La Copa América será la última vez que use la camiseta de Argentina, con todo el dolor en el alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más lindo que me pasó en mi carrera, usarla, sudar y sentirlo con todo mi orgullo.

“Gracias afición, gracias familia, gracias amigos y compañeros, seguimos haciendo historia”. exclamó.

El jugador del Benfica, de 35 años, ha disputado un total de 136 partidos con la Albiceleste, marcando 29 goles, si bien había anunciado su retiro para después del Mundial, decidió extender un poco más luego del triunfo en Lusail.

Ángel Di María se despide de la Selección Argentina 🥹💙 ¡Gracias por tanto, Fideo querido! pic.twitter.com/YM3PavX53k — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 23, 2023

