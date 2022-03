Apud: “Los torneos internaciones son distintos al torneo local”

Alejandro Apud, entrenador de Ayacucho FC, comparó y se refirió a las diferencias que hay entre el torneo local y la Sudamericana.

Alegría ayacuchana. Los ‘Zorros’ lograron clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar en una reñida llave al Sport Boys. Alejandro Apud, entrenador de Ayacucho FC, analizó el partido ante los ‘rosados’; además comparó el torneo local con el internacional.

El estratega uruguayo reveló la diferencia entre la Liga 1 y la Sudamericana: “Los torneos internaciones son distintos al torneo local, pues debes planificar para dos partidos, no para uno. Son partidos largos donde puedes lograr una ventaja y perderla rápidamente. Muchas veces perdernos la perspectiva del juego largo, pues el partido lo perdíamos, pero la llave la empatamos, por eso logre convencer al equipo que teníamos 45 minutos para ganarlo“.

El entrenador de Ayacucho FC mencionó el punto de quiebre en el partido ante Boys: “Muchas veces para no hacer sentir mal al jugador no se hace el cambio antes de terminar el primer tiempo. Veíamos que el mediocampo estaba complicado, no lográbamos salir del fondo y nos filtraban muchas pelotas, ahí pensamos que podíamos da un paso adelante, haciendo un cambio defensivo”, declaró en Radio Ovación.



Para finalizar el DT de 54 años habló sobre Cristian Techera: “Estaba seguro de los extranjeros que íbamos a contratar. Trajimos a Barrios que lo conozco de Uruguay, Royón, lo dirigí también y sabíamos que era importante. A Christian Techera lo conozco de chico y estaba convencido de que por sus características iban a rendir luego de ver un mes el fútbol peruano y consultar a mucha gente”, concluyó.