Roberto Mosquera: “Tenemos que recuperar terreno”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre la actualidad de su equipo en la Liga 1.

Obligados a ganar. Sporting Cristal ha perdido pisada en el campeonato peruano debido a su arranque irregular, es por eso que ante Carlos Stein no tienen margen de error. Roberto Mosquera, entrenador del club celeste, otorgó una rueda de prensa en La Florida en donde se refirió al momento de su equipo.

El estratega peruano reveló que su equipo necesita recuperar terreno en la Liga 1: “Nosotros hemos trabajado para que todos asuman la responsabilidad del titularato. Creo que estamos preparados para hacer un buen partido, necesitamos de sumar de visita ya que hemos partido cuatro puntos de local. Así que debemos de ganar para recuperar terreno y los puntos que hemos perdido de locales”.

El entrenador de Cristal habló sobre el estado del campo del César Flores Marigorda: “De lo que he visto la cancha debería tener de 20 a 25 milímetros yo creo que tiene más de una pulgada, cada uno hace su trabajo, lo mío es entrenar, las autoridades deben poner el campo en el metraje dentro de la ley. De nuestra parte, estamos acostumbrados a jugar en todas partes, pero dentro de la ley, espero que la gente de la FPF pueda evaluar bien la cancha como lo deben de hacer, que no termine en una ventaja competitiva que no creo que necesite Carlos Stein”.

Para finalizar, ‘Mous’ se refirió a lo que tuvieron que pasar los jugadores del Stein en los últimos días: “Eso no puede ocurrir, son gente que tiene una visión muy corta del fútbol no viven para el fútbol quieren vivir de él y las autoridades deben tomar cartas en el asunto”, sentenció.