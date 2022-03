Arakaki: “Nos hemos propuesto no regalar puntos de local”

Hideyoshi Arakaki, jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, se refirió a la fortaleza que deberá de tener el ‘Gavilán’ de local.

Apunta a hacerse fuerte de local. El ‘Gavilán del Norte’ ha disputado tres encuentros de local en la presente edición de la Liga 1, en donde sumó dos victorias y un empate. Pese a estar invicto en Cajamarca; Hideyoshi Arakaki, mediocampista de UTC, confesó que su equipo está enfocado en no dejar escapar más puntos de local.

El atacante peruano reveló que UTC no regalará más puntos en sus enfrentamientos de local: “A veces se juega bien y no se puede ganar. A veces se juega mal y se gana. El fútbol se trata de meter goles, de esa manera se ganan los partidos. Nos hemos propuesto no regalar puntos de local y lo estamos logrando hasta ahora”.

El volante del ‘Gavilán del Norte’ se refirió al próximo rival de UTC en la Liga 1, Sport Huancayo: “Está jugando bien y saca punto de visita. Será un partido muy duro. Tenemos tiempo para analizar el rival”, declaró en Palco Vip.

Por último, el jugador de 24 años se refirió al estado del grass sintético del Héroes de San Ramón: “El grass es bueno. Si alguien se lesiona, creo que no tiene nada que ver con el césped. Este es un césped bueno, que se deja jugar y, cuando llueve, tiene buen drenaje”, finalizó.

Cabe mencionar que la Universidad Técnica de Cajamarca descansará en la presente fecha, luego de su descanso se medirá ante Sport Huancayo (uno de los líderes del torneo) por la séptima fecha de la Liga 1 en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.