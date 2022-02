Hideyoshi Arakaki: “Fue un gol de desahogo”

Hideyoshi Arakaki, jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, habló sobre su agónico gol ante Sport Boys en el inicio de la Liga 1.

Nada cómo la sensación de un gol en el último minuto de un partido. Hideyoshi Arakaki, volante de UTC, habló sobre su agónico gol del triunfo ante Sport Boys del Callao. El futbolista del ‘Gavilán’ mencionó que el gol fue un desahogo para todos lo jugadores e hinchas del elenco cajamarquino.

El jugador de 24 años reveló cómo se dio su gol ante el elenco rosado: “Tenía en mente el arco para poder rematar el partido, apenas se me dio el espacio rematé y finalmente fue gol”.

El mediocampista confesó que tuvo sentimientos encontrados tras anotar el gol del triunfo: “Tuve muchos sentimientos encontrados porque no se me daba el gol en este partido. Tuve muchas oportunidades donde el ‘Pato’ Álvarez me sacó muchas claras. Fue un gol de desahogo y estuve feliz porque se dio el resultado”, declaró en GolPerú.

Por último, el ex futbolista de FBC Melgar se refirió a la polémica jugada del penal de Sport Boys: “En ese momento, nosotros pensamos que no era penal, pero luego viendo la repetición vimos que era algo que lo pudo cobrar pero también como que no. Tuvimos que resolverlo en ese momento, después fuimos superiores durante todo el partido y gracias a Dios se pudo dar el resultado”, finalizó.

Cabe mencionar que tras esta victoria, el ‘Gavilán del Norte’ se ubica en la tercera posición del campeonato peruano. La próxima fecha, UTC visitará a Alianza Atlético el sábado 12 de febrero a las 13:15 hrs en el Estadio Melania Coloma.