Arley Rodríguez no continuaría en Alianza Lima para el 2022

Alianza Lima se coronó campeón del fútbol peruano y la mayoría de elementos de la plantilla se ganaron el corazón del hincha blanquiazul. Uno de los más queridos fue Arley Rodríguez, quien fue una de las principales piezas de recambio del elenco íntimo. Cada vez que el extremo colombiano ingresó al campo, su aporte fue muy valioso.

Sin embargo, en La Victoria han decidido prescindir de los servicios del extremo colombiano, de acuerdo a la información que maneja el periodista de Líbero, José Varela.

Recordemos que el ‘Parcero’ era el primer o segundo cambio de Carlos Bustos. Su ingreso era muy útil, porque ayudaba tácticamente con su recorrido y era letal en los contragolpes gracias a la velocidad que tiene.

“Si me voy, saldré con orgullo, por la puerta grande y con la tranquilidad de que lo di todo. Quisiera haber jugado todos los partidos de titular”, dijo Arley Rodríguez en la víspera.

“Me encantaría quedarme, pero el tema de negociaciones, de que me den la información de que sí quieren quedarse conmigo, hasta hoy no sé. Si me llego a quedar, seguiré trabajando por pelear un puesto, por sumar más minutos, aprovechando que se jugará más torneos, más ritmo, más competencia de juego. Y si me voy, me iré con mucho orgullo, por la puerta grande, con la tranquilidad de que di todo”, indicó para DirecTV Sports.