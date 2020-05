Así acabará la Champions

Existe la posibilidad que se juegue todo a partido único en una sola sede.

Al saber que volvió la Bundesliga y que las ligas de España, Italia e Inglaterra ya tienen fecha de regreso, la UEFA se preocupa por analizar cómo terminará tanto la Champions League como la Europa League. Como se sabe, antes de esta pandemia se llegó a completar algunas series de octavos de final de la Champions League jugándose los partidos, como el polémico Atalanta vs. Valencia que provocó una ola de contagios.

La primera opción que se maneja es la de jugar los partidos desde cuartos de final a partido único, pero en una sola sede, estilo Final Four, solo que en vez de cuatro equipos, serían ocho. La misma idea se corre en la Europa League que ni terminó la ida de los octavos. Quien soltó la idea es el presidente del Getafe, Ángel Torres. “Quieren jugar a partir de cuartos en una sede y a partido único, pero no hay nada confirmado”, manifestó. Su equipo debe jugar ante el Inter de Milán por Europa League pero no se han enfrentado ni en la ida.

Las finales de ambos torneos tienen sede definida. Para la Champions League será la ciudad turca de Estambul, mientras que en Europa League será Gdansk, Polonia.