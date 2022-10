Avaí de Paolo Guerrero perdió 1-2 ante Atlético Goianiense y se complica con la baja

Avaí de Paolo Guerrero cayó ante Goianiense y se complica con la baja

Avaí perdió de local por 2-1 ante Atlético Goianiense y sigue complicado en el torneo brasileño. El delantero peruano Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo y sigue sin ayudar a su equipo a poder seguir luchando por no descender a la Segunda división del fútbol brasileño.

La visita se puso arriba en el marcador con goles de Wellington Rato y Baralhas. William Pottker logró descontar para Avaí en el minuto 66 pero no fue suficiente para sumar. Guerrero había ingresado a los 61 minutos en reemplazo de Muriqui.

Avaí se quedó con 28 puntos y está en el décimo octavo lugar de la tabla, en zona de descenso. Atlético Goianiense, con 25 unidades, es penúltimo.

En los últimos se ha difundido mediante un periodista brasileño que el mal momento de Paolo Guerrero en su último regreso al Brasileirao fue Saimon Bianchini. “Paolo no está jugando con mucha frecuencia acá, entonces no consigue una continuidad de mucho fútbol, de partidos. De lo que se habla es que no va a seguir en Avaí”, reveló el reportero destacado para seguir al Avaí FC.

Para el hombre de prensa el jugador anunciaría su alejamiento antes que finalice la temporada. “Hablaron que es posible que se ausente de las canchas a final de año”, reiteró.

Redactor: Diego Pecho