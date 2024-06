Barcelona: Ansu Fati pega la vuelta

El habilidoso delantero Ansu Fati podría pegar la vuelta al Barcelona para reforzar la delantera.

El equipo español quiere tener a todas sus figuras y crear un equipo ultra fuerte para volver a, como en años anteriores, darle pelea al Real Madrid, no solo por la liga si no también en la Champions League. Es por eso que podría darse que Ansu Fati pegue la vuelta al cuadro culé para reforzar la delantera.

Ansu Fati, quien estuvo a préstamo en el Brighton, donde no obtuvo la regularidad necesaria y no pudo plasmar la idea que tenía por lograr en Inglaterra. Por consecuencia, del delantero no ve con malos ojos la posibilidad de darle nuevos aires a su carrera futbolística y volver a donde fue feliz.

Sabemos que el Barcelona cuenta como nuevo técnico como el alemán Hansi Flick que pretende darle una nueva identidad al cuadro culé y a llegado a imponer un nuevo ritmo a tierras españolas. Ante esta situación, Flick sabe lo que puede darle el delantero y bien llevado por él, podrá explotar todo su potencial.

Si bien Ansu Fati estuvo presente en la ciudad deportiva del club y tuvo sendas reuniones con el director deportivo, Deco, el Barcelona no la tendría totalmente fácil, ya que también muchos equipos de élite internacional, han puesto sus ojos en el joven delantero de 21 años que tiene una gran proyección.

De esta manera se viene armando el Barcelona, quien pretende dar un vuelco tremendo en su institución y renovarla no solo con buenos talentos, sino también con jovenes con proyección que les pueda brindar muchos éxitos a la institución y/o poder venderlos y sacar grandes ganancias.

Veremos si se llega a concretar del todo esta operación que parece lo más lógico para el joven delantero porque llegar a tierras españolas y a un club que ya conoce, le dará la confianza necesaria para demostrar todo lo que tiene y podrá ayudar al club a salir de la sequía del títulos con el que viene.