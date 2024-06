Argentina: Messi casi descartado frente a Perú

Lionel Messi no será considerado en esta última fecha frente a Perú.

El astro mundial Lionel Messi no será considerado en esta última fecha de la fase de grupos del la Copa América, tras haber salido con grandes molestias en este último duelo frente a Chile. De esta manera, su técnico, Lionel Scaloni, alineará a los muchachos que no han tenido oportunidad de mostrarse hasta ahora.

El campeón del mundo, Argentina y firme candidato a quedarse con el título de la Copa América, es claro líder del grupo A con 9 puntos. Tras dos claras victorias, en el debut frente a Canadá y en la segunda fecha frente a Chile, triunfos consecutivos que lo llevan a ya estar clasificado a la siguiente fase y poder darle rodaje a sus demás elementos.

Luego de la victoria ante la selección chilena, todo era felicidad, el equipo argentino se notaba muy compacto en todas sus líneas y a todos los jugadores se les notaba el hambre por mostrarse, hasta que se prendió la alarma cuando Lionel Messi, informó al comando técnico que estaba con fuerte molestias en el aductor.

Con la clasificación en el bolsillo y con la inminente molestia del su número 10, Lionel Scaloni a tomó la firme decisión de no considerar a Messi ante Perú porque no está necesitado por los puntos y confía mucho en el equipo que tiene para que lo puedan suplir como corresponde.

“Es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, declaró el estratega argentino, confirmando que le dará rodaje no solo al jugar del Inter de Miami, si no también a más elementos para que puedan mostrarse y tener un abanico más amplio de jugadores.

De esta manera se viene armando el duelo entre peruanos y argentinos, válido por la última fecha del grupo A de la Copa América. Los de Perú, por su parte, están con la soga al cuello y solamente les sirve la victoria para esperar resultados y puedan meterse por la ventana a la siguiente fase de la Copa América.