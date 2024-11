Bettocchi: “Es un momento complicado para el fútbol peruano”

El presidente de Melgar, Ricardo Bettocchi, mostró su preocupación por la gestión que hay en la FPF

No es una novedad lo que atraviesa el fútbol peruano en los últimos tiempos. El problema de los derechos televisivos a causado falta de seriedad en el campeonato peruano, dejando a más de uno preocupado por las acciones que toma la FPF acerca del tema. Para Ricardo Bettocchi es inaceptable el problema grave que atraviesa el fútbol peruano.

El presidente de Melgar expresó su preocupación y molestia por las acciones de la FPF: “Es un momento complicado para el fútbol peruano. Claramente, esto nos afecta a todos. Es difícil hacer un juicio de valor, pues no somos fiscales ni jueces. Solo fuimos a declarar porque correspondía, pero espero que esto sea un cambio para el fútbol”.

Ricardo Bettocchi también manifestó su fastidio al no haber una fecha oficial de inicio para el campeonato local de la próxima temporada: “Lamentablemente, no hemos recibido ninguna información formal de la Liga con respecto al campeonato del 2025. Todos especulan que va a iniciar el 24 de enero, pero son solo especulaciones”.

Luego añadió: “Nunca hemos tenido acceso a los contratos de la FPF con 1190. En su momento, se nos dijo que el dinero que nos correspondía estaba guardado y que se pagaría completo, cosa que no sucedió. Luego, nos enviaron el dinero en cómodas cuotas, y hoy tenemos tres meses de retraso con la tercera cuota”.

Para terminar, Ricardo Bettocchi aseguró no tener ningún conocimiento acerca de los premios al finalizar cada temporada: “He conversado con miembros del directorio, y ninguno ha visto el contrato. Entonces, ¿quién lo ha visto? No es solo el malestar de algunos clubes, sino que se evidencian falencias, como la falta de premios por quedar entre los tres primeros lugares”.