Boca Juniors convocó a Luis Advíncula para la primera fecha ante Atlético Tucumán

Este fin de semana se dio inicio a una nueva temporada de la Liga Profesional en Argentina en la que competirán tres peruanos este año: Paolo Guerrero y Catriel Cabellos (Racing Club) y Luis Advíncula (Boca Juniors). Precisamente, el ‘Xeneize’ marca su debut ante un complicado Atlético Tucumán.

Hugo Ibarra presentó su primera lista de convocados para el arranque del torneo argentino con la presencia del ‘Rayo’ nuevamente. Sin duda, este será un torneo en el que todo hace indicar que el peruano volverá a ser parte fundamental del plantel en la lucha por el título.

Si bien es cierto, este será el primer partido de Boca en su liga doméstica, no será el primero de la temporada pues ya jugó contra Racing Club la Supercopa de su país que finalmente terminó perdiendo por 2-1 con algunas jugadas polémicas de por medio.

Ahora, eso sí, debe ‘cambiar de chip’ y meterse de lleno en el campeonato pues sumar las primeras fechas será fundamental antes de que inicien los torneos internacionales, en este caso, la Copa Libertadores donde seguro no se guardarán nada.

Eso sí, no hay que ser mesquinos con lo que viene haciendo el cuadro de Tucumán pues hasta el momento se ‘mantiene invicto’ al no ceder ni una derrota en su pretemporada: Boston River (Uruguay) y Estudiantes de la Plata (Argentina) triunfos por penales. Y victoria en los 90′ a The Strongest (Bolivia).