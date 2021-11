Bordalás: “No estoy contento, esto no es lo que yo quiero”

El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo que no está contento tras el empate a tres goles de su equipo en Mestalla contra el Atlético de Madrid a pesar de neutralizar el 1-3 con el que llegó el partido al minuto 90, y añadió que esto no es lo que quiere.

Su Valencia no baja los brazos…

La verdad es que el equipo no bajó los brazos a pesar de los golpes inesperados que recibimos en el partido. En el único desajuste de la primera mitad nos marcó Luis Suárez y en la segunda, empezamos bien, empatamos. El equipo se parece a lo que yo quiero, pero no estoy contento del todo. Nos falta oficio para no conceder los goles que cometemos. Tiene mucho mérito empatar contra el Atlético y por eso les felicito, pero me hubiera gustado otro guion, porque el primero y el segundo gol son evitables.

Pero fue un subidón…

Ha sido un subidón, sí. El equipo no ha bajado los brazos y ha ido a por el partido. Pero ese guion hay que hacerlo desde el pitido final, porque no podemos reaccionar cuando nos vemos con la soga al cuello. Ya nos pasó contra el Mallorca, cuando rescatamos un punto, y hay que mejorar aspectos a nivel de oficio.

¿Una de las consignas al descanso fue subir las líneas?

Fue una de ellas. Parecía que no nos atrevíamos a ir a por el partido. Con el resultado adverso, teníamos la necesidad de ir a por el partido. Encajar el segundo gol fue un golpe, en una pérdida incomprensible, se confió Hugo Guillamón. Parecía que el partido estaba sentenciado, pero el equipo siguió peleándolo.

¿El oficio es algo que se puede entrenar?

Debemos reaccionar. He felicitado a los chicos por el esfuerzo y el empate, pero no podemos adquirir experiencia con el paso de los años. Lo necesitamos ya, porque esto es Primera División. No podemos encajar 20 goles, es una barbaridad. Si no cerramos la hemorragia, lo pasaremos mal. Tenemos que ser realistas y ver el fútbol en su estado puro, tenemos que mejorar evidentemente.

¿Cómo se explica ese cambio de tendencia?

Nos ha pasado ya en muchos partidos. Hemos encajado muchos goles en los primeros minutos y luego nos ha tocado reaccionar. No estoy contento en ese aspecto. Esa actitud tiene que ser desde el primer minuto. Tenemos que ser más equilibrados y hay que cambiar esa tendencia. Ahora viene un parón y todos tenemos que reaccionar.

Se ha consumado un tercio de competición, ¿qué balance hace?

Es pronto, obviamente. He definido muchas veces los errores cometidos y debemos mejorar ese aspecto.

¿Se ha ganado Hugo Duro el puesto de 9?

Es un jugador de equipo. No es fácil jugar en el Valencia, pero sabíamos que nos iba a ayudar. Es un chico humilde y gran compañero. Se tienen que quitar complejos todos los jugadores y dar un paso adelante. Pero es un equipo honesto y el equipo lo dará todo. A ver si nos da para estar en los mejores.

¿Necesitaba un partido como éste, con un empate así, para poder hacer este discurso rotundo y de autocrítica?

Es un discurso claro y evidente. Soy una persona que no me dejo llevar por los resultados. Hay partidos que hemos perdido, pero hemos hecho las cosas bien, pero el rival estuvo más acertado. Pero en este partido, al margen de que no hayamos bajado los brazos, no podemos obviar la realidad y nos equivocaríamos si pensamos que somos muy buenos porque hemos empatado al Atleti, iríamos por el mal camino. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay que tener humildad para saber qué hacemos bien y qué tenemos que mejorar.