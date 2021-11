Hugo Duro: “Cuando vine aquí no podía soñar empezar marcando a Madrid, Sevilla y Atleti”

El delantero Hugo Duro entiende las críticas de Bordalás por la fragilidad del equipo ya que también opina que “no se puede encajar tanto” Dos goles en el añadido. Así se las gasta Hugo Duro. Dos remates perfectos. Uno con el pie estirándose entre los dos centrales del Atlético. El otro de cabeza con un movimiento del cuello envidiable. Y todo ello con la presión de hacerlo en el minuto 92 y en el 96 de partido. Increíble. Otra vez el Valencia resurgía en el añadido. Gol in extremis: “La idea es mantener el partido vivo hasta que pita el árbitro. El punto sabe a victoria. Cuando vine aquí no podía soñar este principio de temporada, marcando a Madrid, Sevilla y Atleti. “La idea es mantener el partido vivo hasta que pita el árbitro. El punto sabe a victoria. Cuando vine aquí no podía soñar este principio de temporada, marcando a Madrid, Sevilla y Atleti. Crítica de Bordalás a la fragilidad: “El mister tiene toda la razón. Aquí lo que cuenta son las victorias y es difícil ganar si encajas tres goles. Hay que mejorar. Todos los partidos son difíciles. Hemos puntuado contra Atlético y Villarreal pero también hemos perdido contra otros equipos que a priori son de la parte baja de la tabla”

Dos goles: “Estoy muy contento, hoy me ha tocado jugar un poco menos, somos muchos compañeros y hay otros que lo están haciendo genial. Creo que he aprovechado los minutos y me alegro de dar un punto al equipo”

Qué ha cambiado Bordalás: “Creo que el equipo en la primera parte había estado bien defensivamente, pero no ofensivamente. Al descanso Bordalás ha ajustado algunas cosas y hemos salido con otra cara ,pese a que hemos recibido dos goles”.

Tocó en Hugo Duro: “Sí, mucha gente me hace la broma, lo escucho todos los días y ojalá siga porque significa que le estoy dando goles al equipo. Todo se está desarrollando de una manera muy graciosa y ojalá siga así”.