Butrón: “El amor propio del equipo fue impresionante”

Jahir Butrón, entrenador del Carlos Stein, se mostró conforme con el rendimiento del equipo frente a Sporting Cristal por la Liga 1. El cuadro carlista vivió momentos difíciles en las últimas semanas, cuando un grupo de delincuentes fueron a amenazarlos con armas de fuego debido a los malos resultados.

Butrón expresó que: “La conclusión final es que después de vivir una semana tan complicada, sin campos de entrenamiento, entrenando en grass sintético, yendo de un lado a otro, para mí esto es como un triunfo”.

En ese sentido, añadió que les tocó vivir algo fuerte durante la semana: “Entraron vándalos a increpar, realmente no sabemos por qué increpaban, no decían nada solo “ya sabemos” y se fueron. Me quito el sombrero por el grupo porque, a pesar de todo eso, el amor propio que hoy demostró fue impresionante”.

STEIN LEVANTA CABEZA:

Por su parte, Gabriel Leyes, autor del gol de Stein, comentó: “Lo que pasó esta semana, a uno como profesional le dolió mucho, cualquier reacción pudo haber ocasionado una tragedia, por suerte no llegó a mayores. Quiero rescatar la actitud de mis compañeros porque pese a todo le buscamos la vuelta”.

Por último, el uruguayo, ex Alianza Lima, manifestó: “A la hora de jugar, todo lo malo que pasó, al jugador lo motiva, y hoy el equipo demostró todo el orgullo, así terminando algunos con calambre”.