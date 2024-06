Carlo Ancelotti: “Es un sueño que aún sigue”

Tras lograr alzar la copa de la Champions League con el Real Madrid, Carlo Ancelotti se pronunció al respecto.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció lo complicado que fue derrotar al Borussia Dortmund en la final de la Champions League, resaltando la mejora del equipo en la segunda mitad tras una primera parte en la que estuvieron “un poco perezosos”.

“Nunca te acostumbras a ganar, siempre es difícil. Esta vez fue más difícil de lo que esperábamos. Sufrimos mucho en la primera mitad, pero mejoramos en la segunda. Tuvimos más equilibrio y menos pérdidas. Este sueño aún sigue”, analizó.

“Tuve que motivarlos un poco porque en la primera parte estuvimos un poco perezosos y cometimos errores. Ellos jugaron a su manera y fueron peligrosos”, añadió.

Finalmente, expresó su tristeza por el último partido de Toni Kroos. “Es triste, él quería terminar así y lo hizo de la mejor manera posible. Hay que respetarlo”.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó que la victoria sobre el Borussia Dortmund es “el comienzo” para conquistar la decimosexta Champions.

“Me emociona ver a todos los aficionados aquí y en todo el mundo. Ellos impulsan a los jugadores hacia la victoria. No tuvimos una buena primera mitad, pero en la segunda dijimos ‘ahora’ y no dudé de nuestra victoria. Este es el comienzo para intentar ganar la decimosexta. Es la esencia del Real Madrid. Estamos muy contentos, también ganamos la Liga y estoy seguro de que los aficionados están satisfechos. El ambiente en el vestuario es excelente, no hay problemas porque no los crean”, mencionó.

“Estamos muy felices porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid tiene una relación especial con esta competición, conocida por todos. Se motiva, crece, lucha y al final merecemos esta copa”, culminó.