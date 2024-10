Carrillo convocable

Fossati lo tiene en la mira tras su presente en Corinthians

La última imagen que dejó André Carrillo nos invita a ver su retorno a la ‘Blanquirroja’ como una posibilidad. Entendiendo que ahora cumple un rol diferente en el mediocampo, no es descabellado pensar en un llamado para la fecha doble de noviembre.

Cuando fue consultado sobre su ausencia para los partidos contra Uruguay y Brasil, Jorge Fossati explicó que, si bien su comando técnico envió una carta de reserva al ‘Timão’, eso se dio para tenerlo bajo la lupa y no necesariamente para que fuera citado. Eso sí, reveló que sigue estando en evaluación y valoró su recuperación en comparación a lo que mostró en el primer semestre del año. “Creo que André está mejorando respecto a lo que mostraba la pasada temporada, en cuanto a su estado físico y la dinámica. Si no estamos seguros que ese tipo de jugadores van a tener minutos, no está bien traerlos. Sí los reservamos, para ir viendo los partidos que tenían”, dijo en conferencia de prensa.

Está claro que André Carrillo continúa en su radar. No obstante, es imposible obviar lo extra futbolístico y negar que la salida nocturna del volante junto a Christian Cueva, días después de la eliminación de la Copa América, pesó en las decisiones de Fossati.

En Suecia, Malmo FF es el virtual campeón, es que dependía de un resultado para conquistar el título local, sin embargo, ello no se dio, aunque solo es cuestión de días para que el equipo de Sergio Peña gane nuevamente el trofeo.

Hace dos días, Malmo empató a uno ante Västerås SK y desaprovechó la chance de gritar campeón. Necesitaba que Hammarby no derrote al Djurgarden, sin embargo, el local ganó y el título se aplazó un poco más. Hammarby jugará el sábado 26 de visita ante Sirius y deberá ganar, de lo contrario Malmo será el campeón. En total faltan 3 fechas, y hay 8 puntos de diferencia.

De no darse el resultado favorable para Malmo FF, el líder sueco jugará el lunes 28 como local ante Göteborg y podría consagrarse campeón ante su afición.