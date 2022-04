Cassano: “Ancelotti tuvo suerte ante el City, PSG y Chelsea”

Antonio Cassano, ex delantero italiano, criticó severamente a Carlo Ancelotti tras lo sucedido en la Champions League contra los rivales que superó y el desarrollo de los partidos

Antonio Cassano, ex delantero italiano, criticó severamente a Carlo Ancelotti tras lo sucedido en la Champions League contra los rivales que superó y el desarrollo de los partidos. Además, el Madrid se quedó con el trofeo de la liga española esta mañana tras vencer al Espanyol.

Cassano expresó lo siguiente: “Le cuestionaron sobre lo que dije y Ancelotti dijo ‘a Cassano lo conocemos todos’. Eso es mentira, a mí no me conoce nadie, solo los amigos y pocas personas. En el mundo que ahora únicamente es de ustedes (futbolistas), y ya no es mío porque no soy parte del fútbol, están acostumbrados a apañar todo y yo no lo soy”.

EL MADRID BUSCARÁ LA FINAL DE LA CHAMPIONS:

En ese sentido, manifestó lo siguiente: “Carlo tuvo fue suerte ante el City, PSG, Chelsea, y muchos más equipos en el pasado. Es un gran entrenador, pero también habría que hacer tres pases seguidos. Benzema arregla los problemas, o Vinicius como el otro día, o un pase milagroso de Modric”.

Por otra parte, expresó lo siguiente: “No puedes ir siempre apostando por la jugada del nombre propio. Otros tienen mil jugadores, pero también desarrollan un fútbol maravilloso”.

MARCELO CELEBRÓ EL TÍTULO DE LIGA:

Por último, Marcelo reveló cómo festejan la obtención de la liga: “Celebrarlo con la afición es lo mejor que hay, la fiesta es de ellos. Esto es la mayor alegría que un jugador puede tener, celebrar con su afición, un partido en casa… sólo hay alegría. Hoy es día de celebrar, pero sabemos que tenernos un partido importante, no pasa nada si celebramos bien hoy”.