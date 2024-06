César Vallejo en problemas

César Vallejo tiene problemas para utilizar su estadio

César Vallejo, que querrá tener una mejor situación en el torneo local, se encuentra en problemas con respecto a su localía debido a un permiso que caduco para la utilización del Mansiche.

César Vallejo ha estado sufriendo en la cancha por no conseguir los resultados deseados durante el Torneo Apertura, y al considerar a los jugadores, de importante experiencia en el fútbol, se decía que podían llegar a posicionarse dentro de los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones, pero no terminó ocurriendo de esa manera por los hechos que acontecieron con respecto a las lesiones de los protagonistas y a una seguidilla de encuentros con resultados adversos de los que el director técnico de ese entonces, Roberto Mosquera, junto con su comando técnico y jugadores no pudieron superar.

No obstante, llegó Guillermo Salas, entrenador con pasado blanquiazul, a comandar al cuadro de Trujillo y pudo hacer mejoras, ya que de las últimas casillas en la que se encontraba el club, acabó la primera parte del año con veinte puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, se ha dado otra situación que causa sufrimiento dentro del conjunto de la César Vallejo, de diferente magnitud de lo que pasaron en cierta parte del Apertura. El problema es sobre el uso del Mansiche, el recinto que usualmente usa, ya que, de acuerdo a información de diferentes medios, al club trujillano se le venció la licencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificación, por lo cual la UCV sería local, en la primera jornada del Torneo Clausura, en el estadio Nacional, aspecto que no es perjudicial, pero en casa, en su estadio con toda su hinchada, podría ser mejor.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.