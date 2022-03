Chiellini: “Tenemos que jugar al fútbol con serenidad y convicción”

Giorgio Chiellini, defensa de Italia y Juventus, habló acerca del duelo de repechaje ante Macedonia del Norte donde buscan el cupo al Mundial de Qatar 2022.

“Llevamos pensando en este partido desde noviembre. Creo que la experiencia nos tiene que llevar que vivirlo con serenidad, no con excesiva tensión, pero conscientes de que no debemos hacer nada que no sepamos hacer”.