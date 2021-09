Chumpitaz: “Las críticas las tienen que recibir bien, aunque les guste o no”.

Héctor Chumpitaz, leyenda del fútbol peruano, respaldó a Roberto ‘Chorri’ Palacios tras su comentarios a la Selección Peruana.

Hace unos días, Roberto Palacios brindó algunas declaraciones que no cayeron bien en algunos futbolistas de la Selección Peruana, específicamente en Tapia, Gallese y Ramos, quienes criticaron al ex jugador por sus comentarios. Héctor Chumpitaz salió en defensa del ‘Chorri’ y dio su punto de vista sobre el asunto.

El ‘Capitán de América’ mencionó que deben recibir de mejor forma las críticas: “Las críticas las tienen que recibir bien, aunque les guste o no. La crítica una la hace, de repente lo ha visto mal, eso no les tiene que molestar, al contrario tratar de recuperarse”.

El mundialista con Perú en México 70 y Argentina 78 también habló sobre el partido entre la Selección Peruana y Venezolana, revelando que no le gustó el juego de la ‘Blanquirroja’: “No me gustó, porque no había precisión de pase, los defensas no se hablaban. Parece que es porque no juegan seguido juntos, cuando no juegan juntos mucho tiempo es difícil, la comprensión es básica en este deporte”, declaró en el Diario Correo.

Por último, el histórico ex futbolista se animó a dialogar sobre el próximo encuentro peruano por Eliminatorias ante Brasil: “Pueda ser que en los próximos partidos lo hagan mejor, a pesar que nos toca Brasil, un equipo difícil, pero cuando nosotros jugamos con grandes, el equipo juega mejor. Entonces, no hay que desanimarse, siempre los equipos chicos hacen lo mejor cuando juegan con equipos grandes”, sentenció.

La ‘Blanquirroja’ se enfrentará este jueves a Brasil a las 19:30 hrs en la Arena Pernambuco de Recife. La selección llegará con los ánimos al tope tras lograr su primera victoria de local en las Clasificatorias. Por su parte, la Selección Brasileña afrontará este duelo descansado tras la suspensión de su partido ante Argentina.