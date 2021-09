Universitario presentó a Gregorio Pérez como nuevo DT

Gregorio Pérez volvió a Universitario de Deportes. “Es un orgullo volver a una institución histórica”, dijo el DT uruguayo en su presentación.

Hoy es un día de fiesta para la hinchada de Universitario. Gregorio Pérez fue presentado como nuevo director técnico crema e ilusiona a la afición merengue. El director técnico uruguayo tendrá su segundo paso como estratega del elenco estudiantil. Jean Ferrari, administrador temporal de la ‘U’, se encargó de fichar y presentar al técnico ‘charrúa’ de 73 años.

“Una gran satisfacción volvernos a reencontrar. Es un orgullo volver después de año y medio. Lamentablemente no pudimos regresar para terminar el trabajo que estábamos haciendo. Hoy estamos de regreso. Muy felices de volver a una institución histórica como Universitario. Vamos a comenzar los trabajos en la tarde, ahí seremos presentados al plantel. La realidad indica que a Universitario le restan ocho partidos para acabar el torneo local”, dijo el ‘Goyo’ en la conferencia de prensa de su presentación.

Siendo consultado por un posible regreso de Jonathan Dos Santos a la ‘U’, Pérez dijo: “Jonathan dejó una marca acá, como profesional y persona. A lo mejor en un futuro se puede dar su regreso, pero hoy no pensamos en eso”.

Asimismo, el ‘Maestro’ no se cansó de elogiar a Hernán Novick, con quién mantiene una relación familiar: “No he tenido ningún contacto con los futbolistas, a Hernán Novick lo conocemos bien, desde que empezó en juveniles en Uruguay. Tengo una relación con sus familiares y hermanos. Me puso muy contento cuando supe que vino a la ‘U’, es un gran profesional y persona”.

Por último, el ‘Goyo’ le envió un lindo mensaje a la hinchada de Universitario: “Queremos agradecerles este reencuentro y por medio de ustedes (periodistas), que son el vaso comunicante con los hinchas de la ‘U’, queremos enviarles un abrazo y como siempre decimos: ¡Y Dale ‘U’!”