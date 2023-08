Con golazo de J. Álvarez, el Manchester City le ganó al Newcastle

Por la segunda jornada de la Premier League, el Manchester City derrotó por 1-0 al Newcastle United. El único gol lo marcó Julián Álvarez.

El Manchester City consiguió la victoria por 1-0 ante el Newcastle United con mucha superioridad. El gol del triunfo lo marcó el campeón del mundo con Argentina, Julián Álvarez. A los 31 minutos, en una buena jugada por la banda derecha, Phil Foden vio a Julián al borde del área. La ‘Araña’ se acomodó y remató cruzado el balón que terminó dentro de la portería de Nick Pope.

En la segunda parte, el Manchester City intentó marcar otra vez, pero no consiguió aumentar la diferencia. Es así que en los minutos finales, los ‘Citizens’ defendieron el resultado afrontando menos riesgos, pero conservando la posesión del balón. Con este resultado, el Manchester City y el Brighton son punteros con 6 puntos en las dos fechas disputadas en la Premier League.

Sorprendió que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no realizó ningún cambio en todo el partido. El estratega español no está de acuerdo con la seguidilla de partidos exigentes a lo largo de la temporada. Sin embargo, a pesar de tener una amplia plantilla, en este encuentro Guardiola no le dio minutos de descanso a ningún jugador. Algunos futbolistas se veían cansados, pero eso no influyó en el marcador final de 1-0.

Alineación del Manchester City:

Ederson; (c) Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Rodri, Mateo Kovačić, Phil Foden, Julián Álvarez, Jack Grealish; Erling Haaland.

Alineación del Newcastle United:

Nick Pope; (c) Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn, Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton, Miguel Almirón, Alexander Isak, Anthony Gordon.

Ingresaron: Harvey Barnes, Sean Longstaff, Callum Wilson, Elliot Anderson y Valentino Livramento.

