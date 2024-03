Conoce la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura

La Liga 1 tendrá una para tras la nueva fecha FIFA a nivel mundial, por lo tanto, la fecha 9 del Torneo Apertura tendrá que esperar.

La Liga 1, al igual que muchos otros torneos en el mundo, tendrá un receso debido a los compromisos de las distintas selecciones nacionales. Perú se enfrentará a Nicaragua y República Dominicana, lo que implica que la fecha 9 del Torneo Apertura deberá esperar. Sin embargo, este receso traerá consigo varios partidos atractivos, como el encuentro entre César Vallejo y Universitario en Trujillo.

Todo comenzará el jueves 28 de marzo con dos partidos: Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs. Chankas. La fecha se cerrará el domingo 31 de marzo, con los encuentros entre Sport Huancayo vs. ADT, Sport Boys vs. Alianza Atlético y UTC vs. Sporting Cristal.

Recordemos que Universitario de Deportes está en la cima del torneo, por ello, todos los ojos están puestos en el equipo ‘crema’. Sin embargo, Sporting Cristal está tan solo a un punto de diferencia de igualar a la ‘U’, generando gran expectativa en el torneo local.

Podrías leer:

Estos son los encuentros de la fecha 9 del Torneo Apertura:

Jueves 28 de marzo

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

15:00 PM – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima vs. Chankas CYC

20:00 PM – Estadio Nacional.

Viernes 29 de marzo

Cusco FC vs. Unión Comercio

19:00 PM – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sábado 30 de marzo

Atlético Grau vs. Mannucci

14:15 PM – Estadio Campeones del 36.

Melgar vs. Cienciano

16:45 PM – Estadio UNSA.

UCV vs. Universitario

20:00 PM – Estadio Mansiche.

Domingo 31 de marzo

Sport Huancayo vs. ADT

13:00 PM – Estadio IPD Huancayo.

Sport Boys vs. Alianza Atlético

15:00 PM – Estadio Miguel Grau.

UTC vs. Sporting Cristal

15:30 PM – Estadio Germán Contreras.