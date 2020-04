Corzo: “El profe transmite confianza y ánimo”

Corzo llenó de elogios al técnico Pérez y reconoce que su experiencia ha caído bien en la ‘U’

A diferencia de años anteriores, esta temporada para la ‘U’ es distinta porque tiene a un entrenador como Gregorio Pérez, quien a sus 72 años ha logrado recuperar esa confianza que le hacía falta al club en el tema deportivo, y esto se refleja en los resultados. Aldo Corzo reconoce la labor que ha tenido Goyo para que el equipo sea fuerte.

“El ‘profe’ es una buena persona, tiene experiencia y sabe qué decir en el momento exacto. Es un tipo que te gana el ánimo. En las prácticas trabaja fuerte y eso se refleja en los resultados”, dijo ‘Muelita’, quien indicó que tiene comunicación constante con Goyo.

El defensor, a diferencia de sus compañeros, reveló que no tiene problemas de espacio para entrenar, pues su casa es amplia. “Tengo un espacio de 50 metros no me puedo quejar, no estoy mal en ese tema, porque me ayuda a realizar trabajos físicos con normalidad”, apuntó.

Por otro lado, Alonso y Guarderas también resaltaron la labor de Goyo, indican que no solo transmite confianza, sino que sabe llegar al jugador. “Es un señor en todas sus letras, sabe cómo llegar a nosotros”, dijo ‘Rafa’. “Transmite confianza y eso es reconfortante”, manifestó Alonso.