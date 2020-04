“Que se reparta a todos por igual”

Álvaro Barco pide que el dinero que darán FIFA y Conmebol sea equitativo para todos los clubes

En el fútbol peruano abunda la incertidumbre acerca del destino y las decisiones que se tomarán ante esta situación de emergencia. Ya hace casi un mes que se ha paralizado la Liga 1 y uno de los que se manifestó es el gerente deportivo de San Martín, Álvaro Barco.

“El miércoles los clubes nos reunimos virtualmente y pediremos una reunión con la FPF este lunes. Ya es hora que Lozano se ponga los pantalones”, afirmó Barco.

Además, aseguró cuál será la solicitud especial que piensa hacer a la FPF. “Pediremos la exoneración del 10 por ciento por derechos de televisión hasta que el campeonato empiece. También vamos a pedir que el dinero de la FIFA y Conmebol sea repartido en la misma proporción para todos”, aseguró.

Finalmente, dio su opinión sobre el pensar en reiniciar la Liga 1. “Si la línea aérea no se activa, el Apertura y Clausura no podrían darse. Que se juegue en Lima es descabellado porque no tenemos campos para tantos partidos. Y si se incrementa el número de contagios, todo queda de lado”, dijo Barco.