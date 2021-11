‘Coyote’ Rivera sobre la final del domingo: “No hay un favorito”

Julio ‘Coyote’ Rivera, ex jugador de Sporting Cristal, habló sobre la final nacional del domingo entre ‘cerveceros’ e ‘íntimos’.

Ya se comienza a palpitar lo que será el partido de vuelta de la final nacional entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Julio ‘Coyote’ Rivera, ex jugador celeste, brindó una entrevista en donde habla sobre este trascendental enfrentamiento entre estos dos tradicionales equipos.

El ex futbolista del elenco rimense analizó lo que será la final nacional del domingo: “Una final es difícil de jugar, hay mucha presión sobre todo ahora que ha vuelto el público. Parece que algunos han sentido eso, esperemos que estén tranquilos en Sporting Cristal y den todo de sí para remontar el marcador”.

El ex jugador de 54 años se pronunció sobre el desarrollo del partido de ida: “Creo que Sporting Cristal hizo un buen partido. Lamentablemente no concretó sus opciones. Alianza Lima tuvo buen trabajo defensivo, estuvieron muy concentrados y por eso ganó el partido. Lo poco que tuvo no lo desaprovechó”, declaró en RPP Deportes.

El ex mediocampista mencionó que no hay favoritos en este tipo de encuentros: “Creo que va a ser un partido largo. Alianza Lima está haciendo un buen trabajo, estos partidos son clásicos y no hay un favorito. El que cometa menos errores se llevará el triunfo”.

Por último, el ‘Coyote’ habló sobre cómo se encuentra Paolo Guerrero: “Está tranquilo, recuperándose. Esperemos que sea lo más pronto posible y ya pueda volver a las canchas. Es normal que un jugador de su capacidad se sienta triste de no jugar en la Selección”, finalizó

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán este domingo a las 15:00 hrs en el Estadio Nacional. Cabe mencionar que los blanquiazules parten con ventaja por haber ganado el partido de ida por la mínima diferencia gracias al gol de Hernán Barcos.