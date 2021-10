Dani Alves al Barca: “Si me necesitan, solo tienen que llamarme”

Dani Alves, actual jugador en condición de libre, habló sobre alguna posibilidad de volver a jugar en el FBC Barcelona de España.

Han pasado 5 años desde que Dani Alves y el Barcelona de España decidieron tomar diferentes, el futbolista brasileño estuvo ocho temporadas en el club culé en donde logró ganar todos los títulos posibles. El lateral derecho no dudó en regresar al equipo con el que lo ganó todo si es que así lo desean los dirigentes del elenco blaugrana.

El ex jugador de Barcelona reveló que no tendría problema en regresar a Cataluña para defender los colores del club culé: “Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si me necesitan, solo tienen que llamarme”.

El lateral derecho brasileño mencionó los motivos de su salida del club catalán en el 2016: “Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé”, declaró en el Diario Sport.

Por último, el jugador con más títulos en la historia habló sobre lo que podría aportar en el Barcelona: “Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud”, finalizó.