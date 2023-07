David Silva anunció su retiro del fútbol

El jugador español de 37 años, David Silva, tomó la decisión de dejar el fútbol profesional. El futbolista no se pudo recuperar del todo de una lesión.

El final de la carrera de David Silva fue un poco inesperado para el mismo jugador. Tras comenzar su carrera en 2002 en el fútbol base del Valencia. Silva hoy se despide del fútbol a sus 37 años, luego de su vuelta a la liga española con la Real Sociedad. El campeón del mundo con España tuvo una gran carrera, siendo un jugador destacado sobre todo en el Manchester City. En su video de despedida, David Silva agradeció al fútbol declarando lo siguiente:

“Hoy es un día triste para mí. Toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Los voy a echar mucho de menos. Ché, Armenios, Celtiñas, Citizens y Txuri Urdines. Gracias porque me han hecho sentir como en casa”.

Uno de los compañeros que tuvo David Silva fue Sergio Agüero. El ‘Kun’ le dedicó un emotivo mensaje recordando su paso por el Manchester City:

“Muchas gracias a ti, leyenda. Por tu fútbol, tu amistad y por ser un gran compañero. Y por tantas asistencias para tantos logros conseguidos. Tu magia es tu mejor legado. Suerte en esta nueva etapa. A disfrutar la vida, pa. Te lo mereces”.

David Silva dejó un buen recuerdo en todos los equipos en donde jugó. Sin embargo, en el que más sobresalió fue en el Manchester City. El español disputó 436 partidos con los ‘Citizens’. Marcó 77 goles y dio 140 asistencias. Ganó 4 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 Carabao Cups y 3 Community Shields.

El mediocampista nacido en Arguineguín, España, también ganó títulos con su selección. Fue parte de la gran generación de ‘La Roja’ que consiguió las 2 Eurocopas y 1 Copa del Mundo. No fue gran protagonista por la competencia en el mediocampo. No obstante, llegó a jugar 125 partidos y marcó 35 goles con la Selección Española.

