Delegado de la ‘U’ sobre caso Polo: “No queríamos generar esta polémica”

Martín Kohatsu, delegado de Universitario, se refirió a la contratación de Andy Polo y la polémica que se generó su fichaje por el conjunto de Álvaro Gutiérrez. Universitario hará oficial la llegada de sus nuevos refuerzos. Rodrigo Vilca y Polo se suman al plantel que irá con todo en busca de la tan ansiada estrella 27 de la “U”.

Kohatsu dijo lo siguiente sobre su regreso: “Andy Polo y Rodrigo Vilca ya están en la ‘U’, el campeonato está peleado, hay muchos equipos competitivos como Huancayo, Sullana, Municipal, vamos a pelear palmo a palmo el campeonato para lograr la estrella 27”.

Además, añadió que el fichaje de Polo no tuvo contratiempos: “El área legal del club es dirigida por Giancarlo Mandriotti, y se fijó muy bien en que no había ningún tema legal abierto, ni en Perú ni en Estados Unidos. El doctor se comunicó con la abogada de Andy Polo y ella es clara diciendo que todos los cargos han sido dejados de lado. Cuando hemos negociado con él, no existía ninguna denuncia pendiente, eso primó”.

LA U EN BUSCA DE LA 27:

Por otra parte, se refirió a su llegada: “Si hubiese una denuncia, si algún órgano hubiera amparado la denuncia, sí tendríamos, al menos yo, algún reparo. Pero nosotros hemos hecho la averiguación correspondiente y eso no existe. Basado en la no existencia, un programa de farándula no nos va a mover ninguna decisión”.

Por último, agregó que: “No nos va a mover lo que diga la farándula o periodistas malintencionados que no conocen sobre la vida o los actos de Andy, porque si de verdad investigan se darían cuenta que Andy con su expareja tuvo ciertos actos bien nobles que no me corresponde a mí decir”.