DT de Bolivia: “Tenemos mucho futuro”

César Farías, entrenador de la selección de Bolivia, habló en conferencia de prensa tras golear 4-0 a Paraguay por las Eliminatorias.

La selección altiplánica sumó 6 puntos de 9 posibles en esta fecha triple y se metió a la pelea por el quinto lugar de las Clasificatorias. Los dirigidos por César Farías vendrán el próximo mes a Lima con una racha de dos victorias consecutivas. El entrenador de la selección de Bolivia habló en conferencia de prensa luego de golear a Paraguay en La Paz.

El DT de la ‘Verde’ destacó el triunfo de su equipo: “A mí me pueden decir lo que quieran, pero he aprendido muchas cosas de las Eliminatorias y hoy le ganamos a una gran selección, con grandes jugadores y con un gran cuerpo técnico. Tuvimos momentos difíciles, no todo fue alegría, el penalti en contra, ellos crearon situaciones de gol, nunca se entregaron, pelearon hasta el minuto final y nosotros sabíamos que iba a ser así”.

El entrenador de 48 reveló que su equipo cuenta con un gran futuro: “Un entrenador lo consiguen a la vuelta de la esquina, eso es lo de menos, pero estos muchachos merecen que les den algo diferente, que crean en ellos, porque el talento los tiene, Bolivia tiene mucho futuro”.

Por último, el entrenador de nacionalidad venezolana pidió que dejen de criticar a su equipo: “Cuiden a su selección, disfrútenla, a veces se gana, a veces se pierde, pero hay trabajo, hay entrega y los jugadores se merecían un victoria como esta ante una gran selección. Hay que pensar que podemos sumar mucha gente para abrazarnos todos y pelear la posibilidad de ir partido a partido”, finalizó.

La ‘blanquirroja’ y la ‘verde’ se verán las caras el próximo 11 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Este será un duelo trascendental para los dirigidos por Ricardo Gareca.