Dura confesión

Riojas reveló que, si pudiera retroceder tiempo, no sería futbolista

El defensor de Sport Boys, Hansell Riojas, dejó preocupado a los hinchas rosados, pues

no estaría pasando por un buen momento emocional.

Como se sabe, Riojas se fue mal de Alianza y el tema se volvió a tocar a través del

técnico Bengoechea, quien dijo que el problema fue personal entre ellos. El defensa

respondió en redes, y lo volvió a hacer tras el empate con la “U”.

“Es algo que me lastima (lo de Alianza). Solamente las personas cercanas a mí lo saben.

Si pudiera retroceder el tiempo, no hubiera jugado al fútbol, la verdad”, dijo en Fútbol

en América.

El técnico Vivas ya está enterado de esto al igual que el grupo, y buscarán animar al

jugador.