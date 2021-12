Edhu Oliva: “Espero poder darle al equipo un poco más”

Edhu Oliva, jugador de Alianza Lima, habló tras ser campeón nacional con el club ‘íntimo’ y respecto a su futuro con los blanquiazules.

Pese no tener los minutos esperados en el año, Edhu Oliva se mostró contento por el título nacional logrado por Alianza Lima. El centrocampista blanquiazul se consagro por primera vez campeón nacional en su carrera y no dudó en agradecer a los ‘pesos pesados’ del vestuario por mantener al grupo unido.

El mediocampista de Alianza Lima agradeció el apoyo recibido por los más grandes del plantel a lo largo del año: “El equipo estaba comprometido, creo que eso no ayudó a poder lograr el título. Estoy muy agradecido con los jugadores de experiencia como Barcos, Ballón, Farfán, Míguez, siempre han tenido buena onda y eso hace fuerte al grupo, y eso se notó en el campo”, declaró para Radio Ovación.

El jugador de 25 años mencionó que no gozo de la continuidad esperada y que espera, el próximo año, darle un poco más a Alianza Lima: “A pesar de conocer al ‘profe’, en lo personal no tuve mucha continuidad. Pero las veces que he ingresado he podido dar lo mejor de mí. Espero el próximo año poder darle al equipo un poco más y poder consolidarme”, concluyó.

El futbolista ‘íntimo’ no vio minutos en las finales ante Sporting Cristal y solo registró 15 partidos a lo largo de la temporada, en donde no pudo anotar ni un solo gol y solo dio una asistencia ante Cienciano en la última jornada de la Fase II de la Liga 1.