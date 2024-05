Edinson Cavani anunció su retiro de la Selección de Uruguay

A través de sus redes sociales, Edinson Cavani anunció su retiro de la Selección de Uruguay con emotivo mensaje.

Cavani es el segundo máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay con 58 goles y solo es superado por su compatriota Luis Suárez (68).

“Mi querida celeste, solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, expresó en los primeros párrafos de su comunicado.

“Siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, culminó su mensaje.

Es el jugador uruguayo que más veces (17) ha jugado en una Copa del Mundo y superó al portero Fernando Muslera. Su último partido con Uruguay se dio en el Mundial de Qatar 2022.

Con la camiseta celeste ha disputado 136 partidos, marcado 58 goles, jugado 4 mundiales anotando 5 tantos y fue campeón de la Copa América 2011.