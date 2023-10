El Pippo Inzaghi dirigirá al Salernitana en la Serie A

Sousa dejó su cargo el martes después de que un mal comienzo de temporada los dejara sin ganar y en el penúltimo lugar de la tabla. El ex internacional italiano Filippo Inzaghi ahora se hará cargo del club en su intento por evitar el descenso.

“El Salernitana anuncia que ha llegado a un acuerdo con Filippo Inzaghi y le confiará en breve la dirección técnica del primer equipo”. dijo el club.

Inzaghi comenzó su carrera directiva en el AC Milan en 2014, club donde terminó su carrera como jugador en 2012. Consiguió el ascenso a la Serie B con el Venezia y a la Serie A con el Benevento, y la última temporada dirigió al Reggina en la Serie B.

Salernitana perdió 3-0 en Monza el domingo, su tercera derrota consecutiva sin marcar un gol, y en la temporada suma apenas tres puntos luego de tres empates y cinco derrotas, para ubicarse en la penúltima posición, solamente arriba del colero Cagliari.

El próximo partido del Salernitana después del parón internacional lo enfrentará al Cagliari, que actualmente está último en la Serie A y solo un punto detrás del equipo de Inzaghi.

