El sucesor de “LOBA”

El llamado de asumir el puesto dejado por Carlos Lobatón es Martín Távara, y así lo sabe el técnico Manuel Barreto, quien lo mantendrá en el primer equipo, mientras que no siga vinculado con problemas de indisciplina, que lo alejó de la selección peruana sub 23. Para revertir la situación, Távara fue uno de los más destacados del encuentro ante Independiente del Valle en la Tarde Celeste y destacó el ímpetu de los hombres que conforman el plantel rimense de esta temporada.

Martín Távara es el indicado, pero debe cuidar su imagen

“Venimos trabajando de la mejor manera. Se armaron dos equipos muy buenos y todos quieren estar en el once, que todavía no es seguro. Debemos seguir mejorando en los detalles”, contó.

Sobre la participación de Junior Huerto, Ray Sandoval y Jonathan Corozo como sus nuevos jugadores, espera que entren rápido al grupo. “Tratamos de acogerlos de la mejor manera para que se acoplen rápido al grupo, competir y ayuden con su granito de arena al grupo”, añadió.

LO ELOGIA AS DE ESPAÑA

Su ausencia en la selección peruana sub 23 que participa en el Preolímpico, que se desarrolla en Colombia, no pasó desapercibido para medios extranjeros. Así lo destacó AS de España en una nota web titulada: “Távara brilla en la Tarde Celeste y Perú lo echa en falta”.