Según los informes, el jugador francés de 27 años llegará a Milán el martes y la transferencia probablemente finalizará el miércoles. Se espera que el Inter pague 30 millones de euros por Pavard, una cifra que podría ascender a 32 millones de euros. Según informes indican que el Inter le había dado al Bayern un ultimátum, que expiró el martes por la tarde, para aceptar o rechazar su oferta.

Pavard, cuyo contrato con el Bayern expira en junio de 2024, pasó siete años en Alemania con el Stuttgart y el Bayern, ganando cuatro títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones en 2020 con el club bávaro.

El Inter, que terminó tercero en la Serie A la temporada pasada y fue subcampeón de la Liga de Campeones, ganó sus dos primeros partidos de liga esta campaña y actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla inicial del Calcio.

El caso finalmente se resolvió hoy. Los nerazzurri y los bávaros han acordado una transferencia de alrededor de 30 millones de euros (+ 2 M€ de bonificación). Pavard partirá hacia Italia y mañana se someterá a su reconocimiento médico.

Los gigantes bávaros trabajarán para fichar a Lutsharel Geertruida procedente del Feyenoord como sustituto.

Durante sus cuatro años con el Bayern, Pavard anotó 12 goles y brindó 12 asistencias en 163 apariciones en todas las competiciones.

